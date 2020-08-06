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Son Dakika: BES fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,80 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Son Dakika: BES fonu istatistikleri
06.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:38

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,80 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,80 263 167 94
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,04 55 27 27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,30 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,93 29 27 2
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,32 117 65 51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,11 28 15 13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 3,86 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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