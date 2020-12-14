Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam
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Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam

14.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:11

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 17 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstabul'da 7 liradan satılan benzinin litresi 7,17 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 7,11'den 7,28 liraya, İzmir'de ise 7,12'den 7,29 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam
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