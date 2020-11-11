Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam

Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de 7 liraya, İstanbul'da ise 6,96 liraya yükselecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; 12/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 19 kuruş/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

BENZİNE SON 1 HAFTADA 36 KURUŞ ZAM GELDİ

Öte yandan 4 Kasım'da yapılan açıklamada da benzinin litre fiyatına 17 kuruş zam yapıldığını duyurulmuştu. Böylece benzine son 1 hafta içerisinde 36 kuruş zam yapılmış oldu.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bu fiyat artışıyla, Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.