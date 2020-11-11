Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam

11.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:05

Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de 7 liraya, İstanbul'da ise 6,96 liraya yükselecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; 12/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 19 kuruş/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

BENZİNE SON 1 HAFTADA 36 KURUŞ ZAM GELDİ

Öte yandan 4 Kasım'da yapılan açıklamada da benzinin litre fiyatına 17 kuruş zam yapıldığını duyurulmuştu. Böylece benzine son 1 hafta içerisinde 36 kuruş zam yapılmış oldu.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bu fiyat artışıyla, Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam
Haber Yorumları (17)
DOĞRUCU DAVUD: Dolar düşer benzine zam dolar yükselir benzine zam. Petrolün varili 10 küsür dolarlardan 40 dolara kadar düşerken her basamakta benzine motorine zam yapıldı. Ama enflasyon düşüyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
METİN: Acitmediki acıtmadiki
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YYY: Hani dolara endeksliydi yaaalan meydanamı çıktı.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Emrah Madonna Timur Selçuk Ferzan Özpetek
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Serdar Aziz Gökhan Gönül Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Bursa Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 17:22:15. #1.15#
title