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Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı

Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri bazı işlemlere getirilen TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verdi.

06.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:13

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) swap ile ilgili yeni adım atarak, yurt dışında yerleşik bankalara belirli işlemlerle sınırlı olmak üzere TL'ye erişim sınırlamalarından muafiyet tanıdı. Buna göre kalkınma bankaları dışındaki yurtdışı bankaların vadede TL alım yönündeki döviz swap işlemlerinde ve BIST FX swap TL alım yönündeki işlemlerde, BIST Repo ve Ters Repo işlemlerinde muafiyeti olacak.

BDDK, mayıs ayında yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapılacak TL işlemleri yasal özkaynaklarının yüzde 0.5'i ile sınırlandırmasına karar vermiş, daha sonra Euroclear ve Clearstream'e muafiyet tanımıştı. Son adımla esneklik artırıldı.

'BDDK'nın açıklaması şöyle:

28.07.2020 tarihli Basın Açıklaması ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 28.07.2020 tarihli ve 9109 sayılı Kararı ile Uluslararası Kalkınma Bankaları(UKB) için yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda:

Yurt içi yerleşik şirketlere kredi vermek, TL cinsinden menkul kıymet almak ve fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla; UKB'lerin yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri belirli işlemlerin 12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ile getirilen TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmişti.

BANKALARIN MUAF TUTULACAĞI İŞLEMLER

- Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu muafiyetin UKB'ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesi uygun görülmüş ve bu kapsamda Kurulun 06.08.2020 tarihli ve 9114 sayılı Kararı ile, UKB'lerdışındaki yurt dışında yerleşik bankalar için yalnızca aşağıda belirtilen işlemler yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda:

- TL cinsinden menkul kıymet almak veoFazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla; yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri,

- Vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) döviz swap işlemlerinin,

- BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin,

- BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemlerinin,

- Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin 12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ile getirilen TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir.''

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Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Haber Yorumları (8)
VALİ: dolar 7. 50 ye dayanmış yeni yeni önlem yapıyoroda son 1 haftada 30 40 kuruş arttı son 2yılda 3. 30 dan 6 ve 7 arası olan dolara neden bir şey yapmadılar yada yapılamıyor mubu yapılacak hamle 6. 90 getirse bu zafer mi sayılacaktl eriyor bildiğin
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SELAHATTİN KOÇ: AKP''li biri olarak sölüyorum. Bu sefer size OY MOY YOK!!!!
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HAKAN BARSLAN: Böyle şey mi olur kardeşim? İyicene suyu çıktı bu işin. .
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