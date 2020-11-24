Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı
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Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı

24.11.2020 10:10 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:40

Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, salgın döneminde bankaları kredi vermeye teşvik etmek için uygulamaya geçilen aktif rasyosu hesaplamasına 31 Aralık itibarıyla son verildiğini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunun (AR) yıl sonu itibarıyla kaldırılmasına karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurulun 24.11.2020 tarihli toplantısında, 24.11.2020 tarih ve 24049440-010.09- E.17434 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve 9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen aktif rasyosu (AR) düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda,

  • AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına,
  • Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. "
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı
Haber Yorumları (1)
ŞAKA GİBİ: YAZIKLAR OLSU ECEVİTE 20 YILDIR BU UYGULAMANIN CEREMESİNİ ÇEKİYORUZ. ŞAKA GİBİSİNİZ YA KİM KOYDU KİM KALDIRIYOR. ÖNCE EŞEĞİ KAYBETTİRİYORLAR SONRA BULUP SEVİNMEMİZİ BEKLİYORLAR . . ülke artık bu tiyatrodan kurtulsun
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