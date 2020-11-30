Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı
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Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı

30.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:55

Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı TL işlemlerinde yasal öz kaynaklarının sınırlandırılmasını %0,5'ten %2,5'e yükseltti.

Normalleşme adımlarına devam eden BDDK, bankaların yurt dışı yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının, öz kaynakların yüzde 0,5'i olarak belirlenen sınırlamayı, yüzde 2,5'e yükseltti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"05.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun(Kurul) 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmişti.

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"GÜN İÇİ TL KREDİ İMKANI SINIRLAMAYA TABİ DEĞİL"

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27.11.2020 tarihli ve 9273 sayılı Kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, %0,5 yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine ve Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkânının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir."

Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı
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