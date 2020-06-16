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Son dakika! Bayern Münih, üst üste 8'inci kez şampiyon

Son dakika haberine göre Almanya Bundesliga'nın 32'nci haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup ederek üst üste 8, toplamda 30'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Son dakika! Bayern Münih, üst üste 8'inci kez şampiyon
16.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:38
Almanya Bundesliga'nın 32'nci haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup ederek üst üste 8, toplamda 30'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Bundesliga'nın 32'nci haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu. Weser Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 43'üncü dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, sahadan 1-0 galip ayrıldı.Bavyera temsilcisi, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala üst üste 8'inci, toplamda 30'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Bayern Münih'ten Alphonse Davies, karşılaşmanın 79'uncu dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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