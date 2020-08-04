Son dakika... Başkale Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açılıyor Son dakika gelişmesine göre VAN (İHA) – Van'ın Başkale Belediyesi tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzu açılış için gün sayıyor.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Belediyesi tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzu açılış için gün sayıyor.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, havuzda incelemelerde bulunarak açılış öncesi yetkililerden bilgi aldı. Havuzun bölgede önemli bir proje olduğunu belirten Kaymakam Solak, Başkale halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

3 bin 200 metrekarelik bir alanda oluşturulan Başkale Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 25 metre ve 6 kulvardan oluşuyor. Bir çocuk havuzu, 156 kişilik tribün, sauna, fitness center ve yönetici odalarının da yer aldığı Tepebaşı Mahallesi'ndeki millet bahçesinin hemen yanında inşa edilen yüzme havuzu, Van ve ilçeleri başta olmak üzere Hakkari ve Yüksekova'dan da insanlara hizmet verecek. - VAN

Kaynak: İHA