Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti
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Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti

05.10.2020 19:40 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:01
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti

Son dakika: Son şampiyon Medipol Başakşehir, Giuliano ile Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Giuliano, transfer döneminde sarı lacivertlilerin gündemine gelmişti.

Son şampiyon Medipol Başakşehir, transfer döneminin bitimine saatler kala iki önemli ismi kadrosuna kattı.

Turuncu lacivertliler, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Giuliano ile son olarak Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Deniz Türüç'ü renklerine bağladı.

1 YIL F.BAHÇE'DE OYNADI

Son olarak Suudi Arabistan takımı Al Nasr'da forma giyen Giuliano, 2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Öte yandan Brezilyalı futbolcu, transfer döneminde sarı lacivertlilerin gündemine gelmişti ama anlaşma sağlanamamıştı.

Giuliano, Fenerbahçe'de 37 maçta 16 gol ve 6 asistle oynadı. Al Nasr'da ise 77 karşılşamada 31 gol atarken 18 asist yaptı.

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Deniz Türüç, bu sezon sarı lacivertliler ile 3 maça çıktı ve gol sevinci yaşayamadı.

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