Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi

Ticaret Bakanlığı, sıfır km araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için harekete geçti. ÖTV'de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"12.08.2021 tarihli 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla özel tüketimvergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır km araçlarınfiyatlarının düşürülmesi amaçlanmıştır. Ancak sıfır km araçfiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasafiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak Bakanlığımıza 2.000'den fazlaşikayet dilekçesi ulaşmıştır.

Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesikapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtinaedildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitligerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendibünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmayaçalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayetbaşvurularındayukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerinstoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındakiaraçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Vatandaşlarımızdan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözümekavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararıyla sıfır km araçlarınfiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz halegetirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudakicezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatlarıylaTicaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.

"DENETİMLER DEVAM ETMEKTE"

Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgilidiğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici,distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir veyürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir."

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