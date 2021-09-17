Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için müfettiş görevlendirdi.

Ticaret Bakanlığı, sıfır km araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için harekete geçti. ÖTV'de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"12.08.2021 tarihli 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla özel tüketimvergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır km araçlarınfiyatlarının düşürülmesi amaçlanmıştır. Ancak sıfır km araçfiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasafiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak Bakanlığımıza 2.000'den fazlaşikayet dilekçesi ulaşmıştır.

Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesikapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtinaedildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitligerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendibünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmayaçalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayetbaşvurularındayukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerinstoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındakiaraçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Vatandaşlarımızdan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözümekavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararıyla sıfır km araçlarınfiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz halegetirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudakicezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatlarıylaTicaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.

"DENETİMLER DEVAM ETMEKTE"

Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgilidiğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici,distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir veyürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir."

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler...

Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler...
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Yorumlar (3)
TUGRA TUĞRUL :ARAÇ YOK ARAÇ
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
Samet Poyraz Hüsne Bıyıklı:Sayın yetkililer görevlendirilen müfettişlerde mi sorun yoksa bu fiyatlarmı çok normalde biz mi abartıyoruz en son gıda fiyatları içinde aynı açıklamalar yapıldı ama fiyatlar düşeceğine arttı bari müfettişleri yormayın 100 kişinin 90 ı bu haberin göstermelik olduğunu bilir zaten avrupa ülkesi olsaydık avrupada çöpe atılan araca bizim ülkemizde 50 bin tl istenmezdi.Allah yardımcımız olsun.
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AkıL Yasası:ikinci eller içinde bi galerileri dolaşsanız ellerindeki sıfır araçları satmıyorlar. faiş fiyatlar var ikinci elde lütfen bu işe bir el atın artık.
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Haber: Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi - Haberler Ekonomi
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