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Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, turizm sektörü için uygulanacak salgın planını paylaştı. Koca, "Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişlere olabildiğince test yapma eğilimindeyiz.Testi de hızlı tarama şeklinde yapmak istemiyoruz. Erken dönemde bu testlere başlamış olacak, PCR ile bu taramaları yapmak istiyoruz" dedi.

Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız
13.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında turizm sektörü için uygulanacak plana ilişkin soruya yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turizm Bakanlığımızla yoğun çalışma dönemi geçirdik ve devam ediyoruz. Bir ekip oluşturarak Bilim Kurulumuzun da bu anlamda alınması gereken tedbirleri belirtip nasıl bir özellikle sezonun açılmasıyla tedbirlerin devam edilebileceğiyle ilgili bir plan yapıldı. Bununla ilgili sertifikasyon dahil olmak üzere Turizm Bakanlığımızla geliştirdiğimiz yaklaşımlar oldu" dedi.

"YURT DIŞINDAN GELENLERE TEST YAPACAĞIZ"

Koca yurt dışından gelenlere test yapılacağını belirterek "Özellikle bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak götürme eğilimindeyiz. Testi de olabildiğince imkanlarımızı bu anlamda zorluyoruz ve erken dönemde bu testlere başlamış olacağız. Moleküler testle bu taramaları yapmak istiyoruz. Geniş bir rehber hazırlanmış olacak bayramdan sonra. Çalışanlar ve turistlerin nasıl uyması gerektiği görülmüş olacak. Sağlık taramaları, hastanelerin hangi işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiğine dair hazırlığımızı yaptık. Bayram sonrası bunu devreye alma gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız

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