Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırıma çağırdı
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırıma çağırdı

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırıma çağırdı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, Çinli Sinovac firması yetkilileriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Koca, burada yaptığı konuşmada, 2020 yılının ilk günlerinden itibaren tüm dünyanın salgın ile mücadele ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir salgın yönetimi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin, güçlü sağlık altyapısının ve kendini görevine adamış sağlık personelinin, bu süreçte en büyük güvence olduğunu belirten Koca, Kovid-19 salgınının, küresel düzeyde iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini, ülkeler arası ilişkiler için büyük bir sınama olduğunu vurguladı. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Şimdi bu iş birliğimizi bir adım ileri götürmek istiyor, sizi ve firmanızı aşı üretimi konusunda Türkiye'de yatırım yapmaya davet ediyorum. Sağlık Bakanlığı olarak, ülkemize yapacağınız yatırımlarda her türlü desteğe hazır olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Başta kovid aşısı olmak üzere influenza ve hepatit A gibi aşıların Türkiye'de ortak üretimi konularını önemsiyoruz. Bunun yanı sıra, 3. faz çalışmaları devam eden yerli inaktif Kovid-19 aşımızın ülkemizde üretilmesi için verimli bir iş birliği modeli geliştirebileceğimize inanıyorum. Bu sayede hem şirketinizin uluslararası pazar payı artarken, aynı zamanda Türkiye olarak biz de teknoloji transferini gerçekleştirmiş olacağız."

Görüşmede, Sinovac şirketi yetkilileri de üretim ve dağıtım kapasitesini nasıl yerelleştirilebileceği konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Türk bilim insanlarıyla iş birliği"

Sinovac'ın isteğinin yalnızca Türkiye'de yerel bir üretim kapasitesinin oluşturulması ve tesislerin kurulması için yatırım yapmak değil, buna ek olarak aynı zamanda yeni ortaya çıkan varyantların ve suşların takip edilmesi, incelenebilmesi için virüsün takip çalışmalarına da destek sağlamak olduğunu ifade eden yetkililer, şu görüşleri paylaştı:

"Bu yüzden de Türk bilim insanlarıyla iş birliği kapasitemizi daha da geliştirmek dileğindeyiz. Özellikle yerel bir üretim tesisinin kurulması için faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Bu konuda size taahhüt verebiliriz. Aynı zamanda daha fazla Sinovac aşısının da Türkiye'ye teslim edilmesini istiyoruz ki, daha fazla insan Sinovac aşısını kullanabilsin ki, pandeminin sonuna biraz daha yaklaşabilelim. Bir teknik ekip oluşturacağız ve Türkiye'ye göndereceğiz."

İlgili teknik ekibin yarın Türkiye'de olacağı kaydedilen açıklamada, en kısa sürede yatırım kararı alınması ve imzaların atılmasının beklendiğine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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