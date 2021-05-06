Son dakika... Bakan Kasapoğlu: "Her branşta iddiamız var"

Son dakika gelişmesine göre Niğde'de yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, il ve...