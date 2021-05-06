Son dakika... Bakan Kasapoğlu: "Her branşta iddiamız var"
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Son dakika... Bakan Kasapoğlu: "Her branşta iddiamız var"

Anadolu Ajansı / Yaşar Kördemirci - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Niğde'de yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, il ve...

Niğde'de yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Niğde heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı.

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Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 'Her branşta iddiamız var'
Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 'Her branşta iddiamız var'
Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 'Her branşta iddiamız var'
Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 'Her branşta iddiamız var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Kördemirci

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