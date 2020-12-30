Son Dakika | Bakan Dönmez: "Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak"
30.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:30
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak"
Bakan Dönmez: "Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer