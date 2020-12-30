Son Dakika | Bakan Dönmez: "Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak"
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Son Dakika | Bakan Dönmez: "Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak"

30.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:30
Son Dakika | Bakan Dönmez:

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak"

Bakan Dönmez: "Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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