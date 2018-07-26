Son Dakika! Bahçeli'den Ekmek Zammı Yorumu: İnsani ve Vicdani Değil!

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da bugün yaptığı açıklamada ekmeğe yüzde 15 zam geldiğini açıkladı. Yapılan bu zamma en sert tepki MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatındaki artışı nasıl değerlendirdiğini soran gazetecilere şu yanıtı verdi:

"ASKIDA EKMEK PROJESİNİ BAŞLATIYORUM"

"Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Ankara'da özellikle de Çankaya'dan başlamak üzere 'Askıda ekmek projesi'ni başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde 'Bana askıdan bir ekmek verebilir misin' diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirebilmeli. Unutmayalım ki, inancımız 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır."

"GEREKLİ TALİMATLARI VERİYORUZ"

Gazetecilerin, "Talimat verdiniz mi" sorusu üzerine Bahçeli, "Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz" cevabını verdi.