Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması - Haberler Ekonomi
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Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında swap anlaşması imzalandı. Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapıldı. Anlaşmanın büyüklüğünün 18 milyar BAE dirhemi ile 64 milyar Türk lirası olduğu duyuruldu.

İki ülke arasındaki finansal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan anlaşma 3 yıl geçerli olacak. Karşılıklı mutabakat durumunda anlaşma uzatılabilecek.

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir" dedi.

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

TCMB, BAE, Finans, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (10)
Zynp Ayan:Saygısızlık yapmak sanat değildir sanat olarak düşünülmemeli bu resmen topluma kötü örnektir inançlarımıza peygamberimize saygısızlıktır kınıyoruz Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
hasan :TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında yaklaşık 5 milyar $ değerinde swap anlaşması yapıldı.YANİ TL İLE 64 milyar liralık Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
Emrah Tosunoglu:Sarayların bakımı ve onarımı için 470 milyon TL bütçeden para ayrılmış suriyelileri ekmek elden su gölden besliyoruz ülkemiz 41 milyar dolar para harcadık diye bide övünüyoruz vede trt genel müdürüne çift maaş veriyoruz biz bu kafayla daha çok swap anlaşması yapıp ondan bundan para dileniriz...hasanbey 0 0 Yayından Kaldır
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