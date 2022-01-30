Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! Saatler süren maçta şampiyon olan Rafael Nadal rekor kırdı - Haberler Spor
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Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! Saatler süren maçta şampiyon olan Rafael Nadal rekor kırdı

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Son dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5 saat 28 dakika süren maçta Rafael Nadal, Medvedev'i 3-2 yenerek 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. İspanyol tenisçi bu zaferle Federer ve Djokovic'i geride bırakarak tarihin en fazla Grand Slam kazanan raketi oldu.

Avustralya Açık'ta 5 saat 28 dakika süre tarihi maçta Nadal, Rus raket Medvedev'i 3-2 yenerek 21. Grand Slam zaferine ulaştı. İspanyol tenisçi, 20'şer Grand Slam şampiyonluğu bulunan ezeli rakipleri Djokovic ve Federer'i geride bırakarak zirveye yerleşti.

Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5.5 saat süren maçta şampiyon Rafael Nadal

NADAL MAÇA TUTUNDU

Tarihi maçta Rafael Nadal ilk seti 6-2 kaybetti. 84 dakika süren 2. sette ise Rus raket Daniil Medvedev, korttan yine galip ayrılan taraf oldu. Üçüncü sette ise Rafael Nadal tarihi geri dönüşün fitilini yaktı. İspanyol raket, 3. seti 6-4 kazanarak maça tutundu.

NADAL'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

4. seti de 6-4 kazanan Rafael Nadal eşitliği yakaladı. Son sette Medvedev'in servisini kıran İspanyol raket, 6-4 kazanarak 21. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti ve tarihin en çok grand slam kazanan erkek tenisçisi oldu.

Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5.5 saat süren maçta şampiyon Rafael Nadal

Tarihin en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçisi Rafael Nadal:

  • 2 Avustralya Açık
  • 2 Wimbledon
  • 4 Amerika Açık
  • 13 Fransa Açık

En çok Grand Slam kazanan erkek tenisçiler:

  • 21 Rafael Nadal
  • 20 Novak Djokovic
  • 20 Roger Federer
  • 14 Pete Sampras
  • 12 Roy Emerson

Ali Gülhan
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Rafael Nadal, Spor, Güncel, Haber

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