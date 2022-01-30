Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! Saatler süren maçta şampiyon olan Rafael Nadal rekor kırdı
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Son dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5 saat 28 dakika süren maçta Rafael Nadal, Medvedev'i 3-2 yenerek 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. İspanyol tenisçi bu zaferle Federer ve Djokovic'i geride bırakarak tarihin en fazla Grand Slam kazanan raketi oldu.
Avustralya Açık'ta 5 saat 28 dakika süre tarihi maçta Nadal, Rus raket Medvedev'i 3-2 yenerek 21. Grand Slam zaferine ulaştı. İspanyol tenisçi, 20'şer Grand Slam şampiyonluğu bulunan ezeli rakipleri Djokovic ve Federer'i geride bırakarak zirveye yerleşti.
NADAL MAÇA TUTUNDU
Tarihi maçta Rafael Nadal ilk seti 6-2 kaybetti. 84 dakika süren 2. sette ise Rus raket Daniil Medvedev, korttan yine galip ayrılan taraf oldu. Üçüncü sette ise Rafael Nadal tarihi geri dönüşün fitilini yaktı. İspanyol raket, 3. seti 6-4 kazanarak maça tutundu.
NADAL'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
4. seti de 6-4 kazanan Rafael Nadal eşitliği yakaladı. Son sette Medvedev'in servisini kıran İspanyol raket, 6-4 kazanarak 21. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti ve tarihin en çok grand slam kazanan erkek tenisçisi oldu.
Tarihin en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçisi Rafael Nadal:
- 2 Avustralya Açık
- 2 Wimbledon
- 4 Amerika Açık
- 13 Fransa Açık
En çok Grand Slam kazanan erkek tenisçiler:
- 21 Rafael Nadal
- 20 Novak Djokovic
- 20 Roger Federer
- 14 Pete Sampras
- 12 Roy Emerson