Son Dakika: Ankara Keçiörengücü, Tanzanyalı Idrissa Bilali'yi transfer etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Ankara Keçiörengücü, Tanzanyalı Idrissa Bilali'yi transfer etti

Son dakika haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Ayoub Idrissa Bilali ile anlaştı.

Son Dakika: Ankara Keçiörengücü, Tanzanyalı Idrissa Bilali'yi transfer etti
19.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:48

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Ayoub Idrissa Bilali ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tanzanyalı orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Fatih Gazioğlu
Fatih Gazioğlu
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Merve Dizdar Aytaç Ağırlar
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Mbaye Diagne Vedat Muriqi
Daha Fazla Kız Adana Bursa Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Ankara Keçiörengücü, Tanzanyalı Idrissa Bilali'yi transfer etti - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 14:48:30. #1.14#
title