Son Dakika: Ankara Keçiörengücü, Tanzanyalı Idrissa Bilali'yi transfer etti
Son dakika haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Ayoub Idrissa Bilali ile anlaştı.
19.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:48
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Ayoub Idrissa Bilali ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tanzanyalı orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.
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Kaynak: AA