Son Dakika | Ankara'da kaçak kozmetik ürün operasyonu, 1 gözaltı - Haberler
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Son Dakika | Ankara'da kaçak kozmetik ürün operasyonu, 1 gözaltı

Son Dakika | Ankara'da kaçak kozmetik ürün operasyonu, 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANKARA polisinin düzenlediği operasyonla kaçak yollarla üretildiği tespit edilen 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi.

ANKARA polisinin düzenlediği operasyonla kaçak yollarla üretildiği tespit edilen 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu şüphelinin Çankaya'daki iş yerine baskın yapıldı. Polisin iş yerinde yaptığı aramada kaçak yollarla üretildiği tespit edilen ve içerisinde zehirli madde barındırma şüphesi olan 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi. Aramalar sonucu şüpheli, gözaltına alınırken, kozmetik ürünlerine de el konuldu.


Son Dakika | Ankara'da kaçak kozmetik ürün operasyonu, 1 gözaltı

Son Dakika | Ankara'da kaçak kozmetik ürün operasyonu, 1 gözaltı

Son Dakika | Ankara'da kaçak kozmetik ürün operasyonu, 1 gözaltı

Son Dakika | Ankara'da kaçak kozmetik ürün operasyonu, 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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