Son dakika: Altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi
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Son dakika: Altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi

31.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:49
Son dakika: Altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 446 bin 500 lirayı, en yüksek ise 454 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 452 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 402 milyon 496 bin 550,41 lira, işlem miktarı ise 3.157,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 407 milyon 490 bin 64,65 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 444.500,001.878,00
En Düşük 446.500,001.890,60
En Yüksek454.570,001.892,90
Kapanış452.300,001.892,90
Ağırlıklı Ortalama 452.308,481.890,73
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.402.496.550,41

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.157,94

Toplam İşlem Adedi51

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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