Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Buna göre; alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.