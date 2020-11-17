Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olacak
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Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olacak

17.11.2020 20:06 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:27

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Buna göre; alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

İşte madde madde alınan yeni koronavirüs tedbirleri:

- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

- Eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek.

- 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.

- Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

- Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.

- Kıraathanelere bir süre ara verilecek.

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

- Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olacak

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