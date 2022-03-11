Son Dakika: Ali Koç: TFF'nin damarlarına Fenerbahçe nefreti sirayet etmiş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Koç başlıca; kendisinin görevde olduğu süreçte gösterilen tavır, geçen sezon ve bu sezon yapılan hakem atamalarıyla ilgili konuştu.

Koç'un açıklamalarından satır başları:

"ŞÜPHELERİMİZDE HAKLI ÇIKTIK"

"8 Mart'ta alınan karar, tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır. Ne kadar endişeli olduğumuzu paylaşmakta haklı çıktığımızı görüyoruz.



"MÜREKKEP KURUMADI"

Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki, Fenerbahçe bir açıklama yaptığında, açıklamanın mürekkebi kurumadan apar topar cevap verip, tehdit etme cüretini gösterdiler. Geçen hafta olduğu gibi. Fenerbahçe'ye karşı tutum var. Hakem camiasından birileri Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Yemin ederek söylüyorum." dedi. Bu hayal de olabilir, bu aynı zamanda gerçek bilgilere dayanan bir haber de olabilir. Kulübümüz, istisnasız bir şekilde istikrarlı ve sistematik olarak yıllardır birçok sezonda şampiyonluk yarışının bazen sonunda, bazen kritik dönemeçlerinde darbe alıyor, almaya devam ediyor.

"YÜREĞİNİZ VARSA SAVCILIĞA BAŞVURUN"

Göreve geldiğimizden beri tam 10 açıklamamıza, saatler içinde yanıt verdiler. Herhalde başka hiçbir kulüp yoktur bu istatistiğe sahip olan. TFF yeri gelir bize karşı bariz hata yapan hakemlerini ödüllendirir, yeri gelir harcama limitleriyle tecrit altına almaya çalışır. Yüreğiniz varsa savcılığa başvurun ve hakkımızda soruşturma açın. Neye istinaden savcıları göreve çağırıyorsunuz?

"ZORBAY KÜÇÜK'E TEBLİGAT YAPILDI"

Aynı gece, Zorbay Küçük, Alanyaspor-Gaziantep FK maçını yönetti ve bu maç uzatmalara gitti. 23.00 sularında maç sonuçlandı. 23.22'de, hafta sonu oynanacak maçla ilgili TFF, Zorbay Küçük'e tebligatını yaptı.

"OPERASYON YOKSA DAHA VAHİM"

İşini doğru, becerikli yapan, geleneklerine sadık kalan bir anlayışla bu atama yapılsaydı, konuların böyle gerçekleşmesi söz konusu değildi. Biz, bir müdahale olduğunu düşünüyoruz bu sebeple. Olmadıysa, son derece amatör bir yaklaşım."

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