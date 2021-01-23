Son dakika... Akhisarspor yeni yüzüyle sahada

TFF 1'inci Lig'de üst üste 8 mağlubiyet alarak sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamladıktan sonra takımdan ayrılan isimlerle dağılan kadrosunu hafta içinde transfer yasağını açarak takviye eden Akhisarspor, yarın ikinci yarının ilk maçında Tuzlaspor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Burak Pakkan yönetecek. Maç öncesi Akhisar 13 puanla 16'ncı sırada yer alırken, Tuzlaspor ise 30 puanla Play-Off hattında bulunuyor.

Sezon başında 13 oyuncunun gitmesi, devre arasında da Bjarnason, Rotman, Hadzic, Vrsajevic, Taha, Musa Nizam ile Ankaragücü'ne satılan Ali Kaan'ın ayrılmasıyla altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Akhisarspor, 1 yıldan uzun süredir devam eden transfer yasağının kalkmasıyla takımla antrenmana çıkardığı yeni isimlere lisans aldı. Teknik direktör Mesut Dilsöz'ün yarın yeni transferlerden oynamaya hazır olanları sahaya sürmesi bekleniyor.

LAWAL VE SALİH DE TAMAM

Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz 11 yeni transferine lisans çıkaran Akhisarspor, anlaşmaya varılıp bir süredir takımla çalışan Raheem Lawal'ın yanı sıra Gaziantep FK'nın U19 takımından Mehmet Salih Yiğit'in transferlerini de resmen duyurdu. Ülkemizde Adana Demirspor, Mersin İdmanyurdu, Eskişehirspor, Ankaraspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük'te forma giydikten sonra Al İttihad'a transfer olan 30 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Lawal, kariyerinde Süper Lig'de 112 maçta 8, 1'inci Lig'de 25 maçta 6 gol attı. 19 yaşındaki sol bek Salih ile ise 3.5 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. Akhisar, transferde daha önce Kongolu Dzon Delarge, Nijeryalı Nsima Peter, Kamerunlu Akwo Ayuk, Senegalli Paul Keita, Serkan Sefil, Bekir Akın, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Mbiya Yıldırım, Furkan Korkut, Yusuf Cihat Çelik ve Mert Özyıldırım'ı almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı