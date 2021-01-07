Son dakika... Akhisarspor hareketli

Son dakika spor haberine göre TFF 1'inci Lig'de geçen yıldan beri süren transfer yasağını kaldırmak için gün sayan Akhisarspor'da hareketli günler yaşanıyor.

TFF 1'inci Lig'de geçen yıldan beri süren transfer yasağını kaldırmak için gün sayan Akhisarspor'da hareketli günler yaşanıyor. Yeşil-siyahlılarda geçtiğimiz günlerde sözleşmelerini fesheden Bjarnason, Rotman ve Hadzic'ten sonra 2 yıldır kadroda yer alan ön libero Taha Yalçıner de kulübe veda etti. Taha'nın Bandırmaspor'la anlaştığı öğrenildi. Takımdan ayrılan Bjarnason da Yunanistan'da Lamia FC'ye imza attı.

Ülkemizde daha önce Süper Lig tecrübesi yaşayan Kongolu forvet Dzon Delarge'yi uzun süredir takımla antrenmanlara çıkaran Akhisarspor'da, yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey ve kardeşlerinin İsveç ekibi Falkenberg'le yollarını ayıran 32 yaşındaki Nijeryalı forvet Nsima Peter'le prensipte anlaşma sağladıkları öğrenildi. BŞB Erzurumspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko ve aynı ülkeden Kasımpaşalı forvet Gerard Bi Goua Gohou'yla da görüşen Akhisarspor, altyapıdan Semih Görer ve Fırat Yiğit Öztürk'ü de profesyonel yaptı.

ANTRENMANLAR KAPALIAkhisarspor yönetimi, transfer yasağı nedeniyle henüz resmi imza atmayan yeni futbolcular antrenmana çıktığı için Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki çalışmaları basına kapattı. Altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla düşme hattındaki yeşil-siyahlı ekip, 11 Ocak Pazartesi günü erteleme maçında Adanaspor'u ağırladıktan sonra devreyi tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ