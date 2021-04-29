Son dakika: Akaryakıt istasyonunda kaza: 2 yaralı
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Son dakika: Akaryakıt istasyonunda kaza: 2 yaralı

Son dakika: Akaryakıt istasyonunda kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Samsun'da akaryakıt istasyonunda otomobilin çarptığı pompacı ile akaryakıt alan bir kişi yaralandı.

Samsun'da akaryakıt istasyonunda otomobilin çarptığı pompacı ile akaryakıt alan bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Asal Akaryakıt İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Aysan idaresindeki 34 DLC 262 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna girince direksiyon hakimiyetini kaybederek yakıt almak için bekleyen yaya Hüseyin Güngör ile pompacı Dursun Kıl'a çarptı. Kazada yaralanan Hüseyin Güngör ile Dursun Kıl, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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