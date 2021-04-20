Son Dakika: AK Parti, Mısır ile dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: AK Parti, Mısır ile dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: 2013 yılından beri aramızın bozuk olduğu Mısır ile geçtiğimiz ay ilişkilerimizin düzelmesi için diplomatik temaslar başlamıştı. Konu hakkında bir adım daha atmaya hazırlanan AK Parti, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek.

Türkiye ile Mısır arasında yeniden başlayan ilişkilerde yeni bir adım atılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulması için Meclis'e teklif vereceklerini açıkladı.

Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz" diye konuştu.

İLİŞKİKER NEDEN GERİLMİŞTİ?

2013 yılında Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri, darbe yapmış ve 1 yıl önce Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'yi koltuğundan düşürmüştü. Türkiye o tarihte demokrasiden yana tavır alıp Sisi darbesine sert tepkiler göstermişti. Bu tarihten itibaren iki ülke ilişkileri gerilmişti.

GEÇEN AY DİPLOMATİK TEMASLAR BAŞLADI

8 yıllık gergin sürecin ardından geçtiğimiz ay iki ülke tekrar diplomatik temaslara başlamış ve işbirliği için görüşmeler gerçekleştirmişti.

ÇAVUŞOĞLU: HER İKİ ÜLKEDE ÖN KOŞUL SUNMADI

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." demişti.

Son Dakika: AK Parti, Mısır ile dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: AK Parti, Mısır ile dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:22:06. #1.16#

title