Son Dakika: AK Parti, Mısır ile dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek

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Son dakika: 2013 yılından beri aramızın bozuk olduğu Mısır ile geçtiğimiz ay ilişkilerimizin düzelmesi için diplomatik temaslar başlamıştı. Konu hakkında bir adım daha atmaya hazırlanan AK Parti, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek.

Türkiye ile Mısır arasında yeniden başlayan ilişkilerde yeni bir adım atılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulması için Meclis'e teklif vereceklerini açıkladı.

Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz" diye konuştu.

İLİŞKİKER NEDEN GERİLMİŞTİ?

2013 yılında Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri, darbe yapmış ve 1 yıl önce Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'yi koltuğundan düşürmüştü. Türkiye o tarihte demokrasiden yana tavır alıp Sisi darbesine sert tepkiler göstermişti. Bu tarihten itibaren iki ülke ilişkileri gerilmişti.

GEÇEN AY DİPLOMATİK TEMASLAR BAŞLADI

8 yıllık gergin sürecin ardından geçtiğimiz ay iki ülke tekrar diplomatik temaslara başlamış ve işbirliği için görüşmeler gerçekleştirmişti.

ÇAVUŞOĞLU: HER İKİ ÜLKEDE ÖN KOŞUL SUNMADI

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." demişti.