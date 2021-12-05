Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi

Bordo mavili camia tarihinin 47. Yönetim Kurulu'nu seçmek için sandık başına gitti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'hayırlı olsun' dilekleriyle oyunu kullandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği seçimi kazandı.

3 YIL SÜRECEK

Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan kongrede, bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihindeki 47. Yönetim Kurulu seçildi. Yeni yönetim 3 yıl süreyle göreve yapacak.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet