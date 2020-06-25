Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu ile Hasan Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
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Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu ile Hasan Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi

Son dakika: TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

25.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:50

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçında sportmenliğe ve talimatlara aykırı davrandığı ve televizyon kanallarında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu da aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk etti.

Öte yandan maçta kırmızı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Seyidmajid Hoseini ise kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 22.06.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü Başkanı HASAN ÇAVUŞOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 22.06.2020 tarihinde Beyaz TV kanalında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.06.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca ve 22.06.2020 tarihinde Beyaz TV kanalında ve 23.06.2020 tarihinde A Spor kanalında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SEYEDMAJID HOSSEINI'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu ile Hasan Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi

Güncel Manşet

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