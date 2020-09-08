Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı
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Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını söyledi.

08.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:52

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA

Nakdi destek ödemesi sorgulama işlemini e-Devlet'e giriş yaparak İŞKUR-Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs sürecinde işten çıkarmalar yasak olduğu için ücretsiz izne çıkartılan işçilere her ay nakdi ücret desteği ödemesi yapılıyor. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8,93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödeniyor.

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Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı
Haber Yorumları (2)
AAA: adamlar çalıştırmak istemedigi isciyi ucretsiz izne ayiriyor sonrada istifa et baska ise baslamak icin ee tazminat ne olacak bunu dusunen tabii olamaz . 1118 lira ile kira mi odesin elektrik su mu versin yoksa cocuguna bez süt mu alsin. Tamam vlrus var devlette hakli ama devlet adil olduğu sürece güçlüdür zengin hayatinin bir kisminida fakir olarak yasasin ne olur yani ?
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MİRKELAM: Nakdi ücret destegi, gelecek olan destekli nakdi zamlarin habercisi olabilir; kelimeler DNA gibi uyusuyor yani. . . Benim nereye kostugum hic belli degildi ama, dolarin nereye kostugu cok belli.
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