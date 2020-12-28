SON DAKİKA! AGİ Ödemelerine Zam Geldi! Bekar, evli eşi çalışan ve evli, eşi çalışmayanlar ne kadar alacak!

2021 AGİ ve Asgari Ücretle ilgili beklenen haber geldi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önderliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı ve bitti! İşte 2021 AGİ ve asgari ücret rakamları!