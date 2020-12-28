SON DAKİKA! AGİ Ödemelerine Zam Geldi! Bekar, evli eşi çalışan ve evli, eşi çalışmayanlar ne kadar alacak!
2021 AGİ ve Asgari Ücretle ilgili beklenen haber geldi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önderliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı ve bitti! İşte 2021 AGİ ve asgari ücret rakamları!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." ifadelerinde bulundu!
AGİ ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ!
Asgari Ücret toplantısında Mevcut AGİ ödemelerine de %21,56 zam geldi! Böylelikle:
Bekar: 268,219388
Evli, eşi çalışmayan: 321,975972
Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,244488
Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu:402,473004
Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,129588
Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,129588
Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,129588
Evli, eşi çalışan: 268,319388
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu: 308,555748
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu: 348,804264
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu: 402,473004
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu: 429,301296
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu: 456,129588