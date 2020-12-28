SON DAKİKA! AGİ Ödemelerine Zam Geldi! Bekar, evli eşi çalışan ve evli, eşi çalışmayanlar ne kadar alacak!
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SON DAKİKA! AGİ Ödemelerine Zam Geldi! Bekar, evli eşi çalışan ve evli, eşi çalışmayanlar ne kadar alacak!

28.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:08
SON DAKİKA! AGİ Ödemelerine Zam Geldi! Bekar, evli eşi çalışan ve evli, eşi çalışmayanlar ne kadar alacak!

2021 AGİ ve Asgari Ücretle ilgili beklenen haber geldi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önderliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı ve bitti! İşte 2021 AGİ ve asgari ücret rakamları!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." ifadelerinde bulundu!

AGİ ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ!

Asgari Ücret toplantısında Mevcut AGİ ödemelerine de %21,56 zam geldi! Böylelikle:

Bekar: 268,219388

Evli, eşi çalışmayan: 321,975972

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,244488

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu:402,473004

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,129588

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,129588

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,129588

Evli, eşi çalışan: 268,319388

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu: 308,555748

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu: 348,804264

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu: 402,473004

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu: 429,301296

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu: 456,129588

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