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Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

Son dakika haberleri: Adıyaman'a uyuşturucu madde getirdikleri esnada yakalanan biri kadın, 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'a uyuşturucu madde getirdikleri esnada yakalanan biri kadın, 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadelede çalışmaları kapsamında Adıyaman'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Polis ekipleri, belirtilen şahıslara yönelik çalışma yaparak şahısların kullandığı aracı il merkezi girişinde durdurdu. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramalarda 4 parça halinde 13.15 gram metamfetamin, 2 parça halinde 5.20 gram sentetik kannabinoid ( bonzai) ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta bulunan E.E., isimli kadın ile Y.Ç., isimli şahıs gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan Y.Ç., isimli şahsa ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan da 12 bin 957 TL para cezası uygulandı. Emniyette götürülerek ifadeleri alınan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

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