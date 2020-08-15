Son Dakika | ADANA Evinde düşünce yardım isteyen 'parkinson' hastası, itfaiye tarafından kurtarıldı
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Son Dakika | ADANA Evinde düşünce yardım isteyen 'parkinson' hastası, itfaiye tarafından kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Evinde düşünce yardım isteyen 'parkinson' hastası, itfaiye tarafından kurtarıldıADANA'da evinde yalnız yaşayan ve rahatsızlanıp, yere düşen 'parkinson' hastası Bayram Zaglı'yı (52) itfaiye ekipleri 4'üncü kata yangın merdiveniyle girerek kurtardı.

15.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:16

Evinde düşünce yardım isteyen 'parkinson' hastası, itfaiye tarafından kurtarıldı

ADANA'da evinde yalnız yaşayan ve rahatsızlanıp, yere düşen 'parkinson' hastası Bayram Zaglı'yı (52) itfaiye ekipleri 4'üncü kata yangın merdiveniyle girerek kurtardı. Düştüğü yerden kaldırılan Zaglı, ekiplere teşekkür etti.

Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir 'parkinson' hastası olan Bayram Zaglı, evde yalnız olduğu sırada yere düştü. Bir süre bağırarak yardım isteyen Zaglı, daha sonra masa üzerindeki cep telefonuna yerde sürünerek ulaştı. 112'yi arayan Zaglı, kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

İTFAİYE YANGIN MERDİVENİYLE GİRDİ

Kısa sürede Zaglı'nın oturduğu apartmana gelen itfaiye ekipleri, 4'üncü katın balkonuna yangın merdiveniyle girdi. Zaglı'yı düştüğü yerden kaldılar ekipler, daha sonra sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Sandayeye oturtulan Zaglı, gözyaşı dökerek, kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Ekipler, daha sonra sakinleştirilen Zaglı'nın yakınlarına haber verdi.

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Son Dakika | ADANA Evinde düşünce yardım isteyen 'parkinson' hastası, itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: DHA

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