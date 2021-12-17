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Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Son dakika: AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretten kaldırılacağını açıkladığı gelir ve damga vergisi için harekete geçti. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Asgari ücrete yapılan zammı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret üzerinden alınan gelir ve damga vergisini de kaldırdıklarını açıkladı.

YASA TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

AK Parti, asgari ücrette damga ve gelir vergisini kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle birlikte, vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanacak.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret 2022 zammı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bununla işvereni 450 TL yükten kurtardık." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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