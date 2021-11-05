Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Formsuz Yusuf kesik yedi, bir sürpriz daha var

A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Lille'de forma giyen futbolcumuz Yusuf Yazıcı, kadroya alınmadı.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki son iki maçında Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü, Karadağ ile 16 Kasım Salı günü karşılaşacak.

Grupta 15 puana sahip olan Türkiye, lider Hollanda'nın dört puan, ikinci sıradaki Norveç'in ise iki puan gerisinde üçüncü durumda.

Ay-Yıldızlı Takımımız'ın kadrosu şöyle:

Kale: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman

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