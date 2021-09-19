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Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Stefan Kuntz oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Şenol Güneş'ten sonra A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Stefan Kuntz oldu. Alman hoca için yarın TFF Riva Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından Milli Takımımız'ın başına Alman teknik direktör Stefan Kuntz geldi. TFF, Alman hocanın göreve getirildiğini resmi siteden paylaştı. Pazartesi (yarın) günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.

İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Stefan Kuntz oldu

KUNTZ KİMDİR?

Kuntz, 1999'dan itibaren teknik direktörlük yapmaya başladı. 2004 yılına dek futbola başladığı Borussia Neunkirchen, Karlsruher SC ve SV Waldhof Mannheim gibi takımları çalıştıran Kuntz, yanı sıra aldığı spor yöneticiliği eğitimini tamamlayarak çeşitli takımlarda bu alanda görevlerde bulundu.

8 Nisan 2008'de, futbolculuk kariyerinde sembol isimlerinden biri olduğu 1. FC Kaiserslautern takımının başkanlık görevini üstlenen Stefan Kuntz, sekiz yılın ardından 2016'da söz konusu görevinden ayrılarak Almanya U21 Milli Takımı'nın Teknik Direktörü oldu.

Futbolculuk kariyerinde forvet oynayan Kuntz, bir sezon da Beşiktaş forması giydi. 1995-96 sezonunda 30 maçta 9 gol kaydetti.

Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Stefan Kuntz oldu
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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