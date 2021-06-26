Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı
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Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Türk at yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen Gazi Koşusu 95. kez İstanbul'da düzenlendi. Müthiş bir heyecana sahne olan yarışı jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 7. kez kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli at kazandı. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 7. kez kazandı.

AHMET ÇELİK'TEN BÜYÜK BAŞARI

Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırdada bitirdi. Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 94. Gazi Koşusu'nu da "Call To Victory" isimli safkanla kazanarak, üst üste 6 kez birincilik sevinci yaşadı. Ahmet Çelik, 95. Koşu'yu "Burgas" isimli safkanla kazandı. Unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi. Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı
Ali Gülhan
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Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı - Haberler Spor
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