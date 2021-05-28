Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,60 sınırına dayandı, euro 10,47 ile rekor tazeledi
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Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,60 sınırına dayandı, euro 10,47 ile rekor tazeledi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Dün en yüksek 8,54'ü gören dolar, bugün piyasaların açılmasıyla 8,60 sınırına dayandı. Dolar 8,5995 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 10,47 ile rekor tazeledi.

Yeni güne yükselişle başlayan dolar, Kasım 2020'deki 8,58'lik tarihi zirvesini geçerek 8,5995 ile rekor tazeledi. Dolardaki yükselişe paralel olarak euro da 10,47 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 11.15 itibarıyla dolar 8,55'ten, euro ise 10,44'ten işlem görüyor.

ABD VERİLERİ ETKİLEDİ

ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları dün açıklanan verilere göre 2020 Mart ortasından beri en düşük seviyesini görürken, şirketler ekonominin yeniden açılmasıyla artan talebi karşılayabilmek için çalışan bulmaya çalışıyorlar.

ABD'de yayımlanan diğer verilere göre kapsamlı yardım paketinden destek bulan ekonomik büyüme ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.4 artış kaydetti.

ABD ekonomisinin hızlı toparlanması, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomiye para politikası kanalıyla verilen desteklerin geri çekilmeye beklenenden daha önce başlanacağı beklentisini gittikçe daha çok destekliyor. Bu süreç gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken dış finansman ihtiyacı daha yüksek olan olan Türkiye gibi ülkeleri ise çok daha belirgin etkiliyor.

GÖZLER S&P'NİN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİNDE

Haftanın son işlem gününde yurt içinde yoğun veri gündemine ek olarak Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu beklenecek. S&P'nin Türkiye için kredinotu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor ve piyasalarda muhtemel bir değerlendirme gelse bile Türkiye'nin notunda ve görünümünde bir değişiklik beklenmiyor.

İÇ PİYASA GÜNDEMİ

Bugün iç piyasada TCMB'nin yılda iki kez açıkladığı Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan ifadeler takip edilecek. Veri gündeminde Nisan ayı dış ticaret istatistikleri ve Mayıs ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor.

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Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,60 sınırına dayandı, euro 10,47 ile rekor tazeledi
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (2)
EMRAH TOSUNOGLU: Amerika para bastırıp ülkesine ve vatandaşına baktı 200 milyar dolar bastırdı bizde ise tam tersi devletin kasasını bomboş ettiler merkez bankasının kasası bomboş ettiler vatandaşa kredi verip borçlandırdılar kendi ülkesinin vatandaşına bakamadılar aradaki fark bu işte fazla konuşmaya gerek yok
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EMRAH TOSUNOGLU: Bizim ülkemiz hiç Bi şekilde yönetilmedigi için bizim ülkemiz bu halde bizde devletin kasası bomboş edildi merkez bankasının kasası bomboş edildi toplanan deprem yardımları savaş harcıyatı dahil hepsi yenilip yutuldu biz bizim devletimiz kendi ülkesinin vatandaşına bakamadım yoksulluga mahkum etti ama Amerika baktı 200 milyar dolar para bastırdı ve ülksinede vatandaşında baktı bizde ise öyle Bi durum yoktu zaten kur yüksek oldugu için parada basamadık geldiğimiz vaziyet ortada ülkecek
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Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,60 sınırına dayandı, euro 10,47 ile rekor tazeledi - Haberler Ekonomi
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