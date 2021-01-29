Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
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Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

29.01.2021 09:36 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:29

Son dakika! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararının ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildiren Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.

İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER DE DAHİL

Bakan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Haber Yorumları (19)
TASERONCU: Çalışan işi bilen taşeron parayı alan kadrulu
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SÜREKLİ İŞÇİ: işçi düşmanları toplanın. mevzu var! sürekli işçiler ASGARİ ÜCRETE MAHKUM edildi. ağzı olan konuşuyor!
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BELEDİYE KAMU TAŞERON: Belediye İşçileri olarak mağdur edildik yetmiyor sözleşmeli memurlara kadro verilecek diyorlar. Hakeden işçiler Memurlar değil. büyükşehir belediyelerini neden kaybettiklerini hakkını alamayan işçilerin muhalefetin işten çıkarmama sözüne inanan işçilerin bir anlık gafleti kaybettirdi.
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