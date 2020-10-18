Son Dakika! 1'i kanser 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
18.10.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:40
Son dakika! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 63'ünün yerli üretim olduğunu belirtti ve geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 862'ye yükseldiğini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı." açıklamasını yaptı.
VATANDAŞLAR SGK SÖZLEŞMELİ ECZANELERDEN TEMİN EDEBİLECEK
Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.