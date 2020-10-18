Son Dakika! 1'i kanser 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 63'ünün yerli üretim olduğunu belirtti ve geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 862'ye yükseldiğini söyledi.