Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 3 saatlik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. MGK bildirisinde ekonomi vurgusu yapılarak, "Türkiye'nin istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği tehditler değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık olarak 3 saat sürerken MGK bildirisi de yayımlandı.

EKONOMİ VURGUSU

MGK bildirisinde, "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, Cumhuriyetimizin 100. yılında her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir." denildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Irak'ın topraklarını terörden temizlemesi konusunda verdiği mücadeleye olan güçlü desteğimiz teyit edildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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