Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıdaydı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere bugün son kez toplantı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk yeni asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşvik programları başlatıldı. 45 milyar lirayı aşkın desteği ulaştırmış olduk. Sosyal mekanizmalarımızı işlettik. Salgının negatif etkilerini azaltmak amacıyla işçi ve işverenlerimizi korumak oldu. Nakdi ücret, kısa çalışma destekleriyle iş ilişkisinin sürdürülebilmesini sağladık.

Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını geliştirdik. Çalışan sayımız her ay değişmekle beraber 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ödedik. 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Başvuruları e-devlet üzerinden almaktayız. Sözleşme fesihlerine kısıt getirdik. Nisandan bugüne 6,5 milyar lira nakdi ücret desteği verdik. Kısa çalışmadan çıkıp normal çalışma için normalleşme desteği verdik. 3 milyondan fazla çalışan için 2,5 milyar liralık primlerini karşıladık. 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

"NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 825 TL OLARAK BELİRLENDİ"

4. ve son toplantımız için buradayız. İşçi işveren ve kamunun 5'er üyeyle temsil edildiği komisyonla yapılıyor. Öneri ve teklifler ele alınıyor. TÜİK, Ticaret Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızı da dikkatli bir şekilde dinliyoruz. İlk defa salgın sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Bugün de son toplantıyı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. İstihdam dostu büyümeyi işçi ve işverenlerimizi korumayı kayıt dışı istihdamla mücadeleyi sosyal adaleti pekiştirmeyi öncelik olarak görmekteyiz. Asgari ücret artışlarımız da böyle. 2002'de 184 lirayken bugünkü asgari ücretle ciddi bir artış gerçekleşmiş oldu.

Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3.570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam. Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir. Tüm kamu temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ederim. Müzakere süreci ve uzlaşıya dayanmakta. Bir tarafta hükümet oy çokluğu ile imzalamak durumunda"

TÜRK-İŞ ZAMMI YETERSİZ BULDU

Komisyonda işçi kesiminin temsil eden Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Görüşmelerde işçiler ve aileleri için çaba gösterdik. Karara muhalif kalıyoruz, katılmıyoruz. Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana kamuoyuna açıkladık. Temel alınması gereken ilkeleri paylaştık. İşveren kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler geçim şartlarının her geçen gün artan şartlarla karşı karşıya." dedi.

"ENFLASYONUN 7 PUAN ÜZERİNDE REFAH PAYIYLA KARAR VERİLDİ"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Zorlu bir süreci aşmaya çalışıyoruz. Dünyada salgından dolayı küresel krizle karşı karşıyayız. İşverenler, işçiler ve devletler için de zor bir süreç. İşçi işveren devlet ayrımı yapmadan mücadele veriyoruz. Komisyon en dengeli asgari ücreti belirlemek için çalışıyor. Enflasyon işsizlik işgücü maliyetleri gibi birden çok detay hesaba katılarak belirlenmiş oldu. Enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla asgari ücrete karar verilmiş oldu. Süreci başından takip eden tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.