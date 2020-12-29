Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak

Son dakika: 2021'de en düşük Motorlu Taşıt Vergisi 109 lira, en yüksek 50 bin 107 lira olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4,55 artışla uygulanacak.