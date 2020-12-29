Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak
Son dakika: 2021'de en düşük Motorlu Taşıt Vergisi 109 lira, en yüksek 50 bin 107 lira olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4,55 artışla uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Önümüzdeki yıl MTV vergisi en düşük 109 lira, en yüksek 50 bin 107 lira olarak uygulanacak.
MTV NE ZAMAN ÖDENİR?
MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksit ise temmuz ayında ödenecek.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.
Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.
İşte 2021'de uygulanacak MTV vergi ücretleri: