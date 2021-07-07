Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz

Son dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama geldi. Aralıksız olarak çalışmalara devam ettiğini belirten banka, "Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz" sözlerine yer verdi.

Dün sabah saatlerinde sistemi çöken Akbank, 2 gün geçmesine rağmen binlerce müşterisini mağdur eden problemi çözemedi. Bankadan yapılan açıklamada sorununun anabilgisayardaki teknik arızadan kaynaklandığı ifade edilirken, siber saldırı iddiaları da yalanlandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Banka tarafından yapılan açıklamaları tatmin edici bulmayan ve saatlerdir hiçbir işlem yapamayan kullanıcılar tepkilerini sosyal medya üzerinden göstermeye devam ediyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE SİSTEMLERİMİZİ KADEMELİ OLARAK DEVREYE ALACAĞIZ"

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine bankadan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz."