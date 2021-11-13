Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

İstanbul Boğazı'nın ardından Çanakkale Boğazı da gerdanlığına kavuşuyor. Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yerleştirildi. 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan köprü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. Köprünün açılmasıyla Çanakkale Boğazı'nın geçişi 6 dakika inecek. Son tabliyenin montajı için düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Yap İşlet Devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yatırım tutarı 2.5 milyar euro olan bu otoyol ve köprü projesini Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Proje ile geçiş süresi 6 dakikaya inecektir. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran, en büyük ticaret hacmine sahip, sanayi bölgelerine kuşatan Marmara Otoyol ringi kritik projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞTIĞIMIZIN İSPATIDIR"

Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670'i mühendis 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Yap İşlet Devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor.Ülkemizin bu otoyoldan ve köprüden geçerek seri bir şekilde menzillerine yol alacak araçların işletme ve vakit gelirlerinden elde edecekleri büyük kazancı söylemeye gerek duymuyorum. Böyle bir projeyi lojistik krizlerinin yaşandığı bir önemde hayata geçirmemiz önemlidir. Otoyollarımız, bölünmüş yollarımız köprülerimiz ve tünellerimizle kara yollarımızın standartlarını yükselttik. İstanbul havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanımız ile havalimanlarımızı yaygınlaştırdık geliştirdik. İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devam niteliğinde bir atılımı hayata geçireceğiz.

KANAL İSTANBUL SÖYLEMİ ÜZERİNDEN MUHALEFETE YÜKLENDİ

İki de bir ana muhalafetin, özellikle dünyaya seslenerek 'Sakın ha Kanal İstanbul'a girmeyin, Kanal İstanbul'a girenler kesinlikle paralarını alamazlar…' Sevgili milletim devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye fırsatları olmayacak. Bu söylemler bunların devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının ve devlete ne kadar ihanet içinde olduklarının bir göstergesidir.

"EMİN OLUN HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Sağlık alanındaki yatırımlarımızın karşılığını nasıl salgın dönemde aldıysak inşallah ulaşımdaki yatırımlarımızın karşılığını da artan yatırımlarla, üretimle, ihracatla göreceğiz. Birileri Türkiye söz konusu olduğunda çifte standartta sınır tanımıyor olsa da biz tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz fazla enerji sarf edeceğiz, belki biraz canımız sıkılacak ama emin olun hedeflerimize ulaşacağız. Bu köprünün planlanmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, aracı kurumlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim nice böyle dev eserler kazandırmayı nasip etsin diyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü de olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

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