Son dakika! 1 milyonluk yatırımla Sur motifleri metropole taşındı

Son dakika ekonomi haberine göre Diyarbakır'da tatlı işletmeciliği yapılan mekan tarihi Sur ilçesini metropolleşmiş alana yansıttı.

Diyarbakır'da tatlı işletmeciliği yapılan mekan tarihi Sur ilçesini metropolleşmiş alana yansıttı. 1 milyon TL yatırım ile müşterilere tarihi yaşatmak için Sur motifleriyle döşenen iş yerinin açılışı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da bir ilki başaran, Sur 75 Künefe ve Katmer tatlıcısı, tarihi Sur ilçesini orijinal bazal taşlarını 4 aylık el emeği vererek işyerine yansıttı. Diyarbakır'da bir ilki daha yapan işletme günlük keçi sütü peyniri ile yaptıkları künefe ile iddialı olduklarını kaydetti. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Kadın Meclisi Başkanı Gülşen Duran ve davetlilerin katılımıyla 1 milyon TL yatırım ile 15 istihdam sağladığı mekanın açılışı gerçekleşti.

"Sur ilçesini hissedecekleri ortam oluşturduk"

Tarihi Sur ilçesini hissettirecek ortam oluşturduklarını ve kendilerinin Diyarbakır'da bir ilk olarak keçi sütü peyniri ile künefe yaptıklarını aktaran işletme sahibi Ramazan Güneş, lezzetleri ile iddialı olduklarını belirtti. Güneş, "Bizim Diyarbakır'a Sur 75 künefe ve katmeri açma sebebimiz, Sur ilçesindeki tarihi dokuyu 75'e taşımaktır. Diyarbakır'ın bazalt taşları ile işyerimizi tasarladık. Keçi burcunu yaptık, eski avlulu evlerinde olan havuzu, kalbi getirdik ve orijinal taştan yaptık. Çünkü insanların rağbeti gündüzleri hep Sur ilçesine, akşamları ise pek giden olmadığı için bizde böyle bir konsept oluşturduk. İnsanların akşam rahatlıkla gelip Sur ilçesini hissedecekleri ortam oluşturduk. 1 milyon TL masrafımız gitti, özellikle taş işçiliği çok zordu 4 ayda bitti. Taşlar buraya getirilerek tek tek kırıldı, el işçiliği ile yapıldı. Şimdilik 15 kişilik istihdam oluşturduk, bugün açılışımızı gerçekleştirdik, tüm halkımızı bekliyoruz buraya. Bu ortamı görüp bu tadı tatmaları lazım, özellikle peynirli künefemiz hafif ve lezzetli. Alışılmışın dışında peynir kullanıyoruz, genelde insanlar Hatay peyniri kullanıyorlar, biz ise günlük taze keçi sütünden yaptığımız peynir ile bir araya getirdiğimizde çok hafif ve lezzetli ürün ortaya çıkıyor, herkesin denemesini tavsiye ediyoruz. İddialıyız, Diyarbakır'da keçi sütü peyniri ile künefe yapan bir yer yok, diğer künefelerin yarısını yediğinizde kesiliyorsunuz, fakat bu künefeyi yediğinizde ikinciyi istiyorsunuz" dedi.

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan ise, bu tür yatırımların örnek olduğunu kaydetti. Erkan, "Bu taşlar memleketimizin bir güzelliği, gerçek anlamda bir simgesidir. Bu mekanı açan arkadaşları tebrik ediyorum, genç girişimci ve yatırımcıları her zaman desteklemek lazım. Biz her zaman mekanlarımızı modern Avrupa ve dünya standartlarına uygun yapmaya çalışıyoruz ki o seviyede ulaşmışız. Buda artı bir güzellik, surun buraya yansımasıdır. Kendilerini tebrik ediyorum, bu bir örnek olsun, diğer arkadaşlarımızda kendi kültürümüzü müşteriye yansıtmaları için örnektir. Ben burada oturduğumda surun altında oturmuş gibi hissediyorum, Rabbim esnaflarımızın işlerini güçlerini rast getirsin bol ve hayırlı kazançlar nasip etsin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı