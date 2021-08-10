Son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 1,9 milyon arttı
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Son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 1,9 milyon arttı

Son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 1,9 milyon arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mayıs ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 10,5 oranında artarak 21,9 milyon olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 10,5 oranında artarak 21,9 milyon olarak gerçekleşti.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni'nin 108. sayısı yayımlandı. Mayıs ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 10,5 oranında artarak 21,9 milyon olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,3'ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 13,9 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 7,5 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 7,6 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,8 oldu.

En yüksek istihdam artışı yıllık yüzde 42 ile inşaat sektöründe gerçekleşti. Mayıs 2021'de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 13,1, imalatta yüzde 16,8 ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 8,1 oranında istihdam artışları gerçekleşti. Diğer taraftan, COVID-19 salgının olumsuz etkilediği ve son 1 yıldır istihdam kaybı yaşanan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe de yüzde 12,3 oranında istihdam artışı yaşandı. Ayrıca, pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 36,4) istihdam artışları sürdü. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sınıfında da yıllık istihdam artışı yüzde 15,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs 2021'de Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı yüzde 10,1 artarak 2 milyon 38 bin oldu. 33 bin artış ile bina inşaatı sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektör olurken, bu sektörü perakende ticaret, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ve toptan ticaret sektörleri izledi. Son bir yılda işyeri sayısı tüm illerde artmıştır ve işyeri sayısı en çok artan il 48 bin ile İstanbul oldu. İstanbul'u İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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