Son 4 maçta 69 yol yiyen kadın takımının kaptanı: Köle gibi ev işleri yapmamızı istiyorlar

Brezilya'nın Sao Paulo yerel liginde mücadele eden kadın futbol takımı Taboao da Serra takımının son 4 maçta 69 gol yemesi tartışmayı da beraberinde getirdi. Aldıkları kötü sonuçlar sonrası cinsiyetçi yorumlarla aldıklarını belirten takım kaptanı, "Futbolun erkek sporu olduğunu ve bizim köle gibi ev işleri yapmamız gerektiğini söylüyorlar" dedi.

Paulista Kadınlar Ligi 1. Grup'ta 5 maça çıkan Taboao, karşılaşmaların tümünde yenilirken, eksi 70 averajla son sırada bulunuyor.

Ekim ayının 17'sinde başlayan ligde ilk maçı deplasmanda oynayan Taboao da Serra, karşılaşmayı 2-1 kaybetti. 2. maçta Sao Paulo'u ağırlayan Brezilya ekibi, 29-0'lık yenilgiye uğradı. Kötü gidişatını sürdüren Taboao, sonraki 3 maçta da 29 gol yemese de kalesinde gördüğü gollerle futbolseverleri şaşırttı.

Sonraki 3 maçı sırasıyla 14-0, 10-0 ve 16-0 kaybeden Taboao da Serra, 6 takımdan oluşan 1. Grup'ta son sırada yer alıyor.

"CİNSİYETÇİ MESAJLAR ALIYORUZ"

Taboao da Serra'nın aldığı kötü sonuçlar, Brezilya'da yeni tartışma konularının kıvılcımını ateşlendirdi. Kadınların futbol oynaması cinsiyetçi yorumlara ve alaylara neden oldu.

Takım kaptanı Lohane Ferreira, farklı yenilgileri değerlendirirken, "Kaybettiğimizde, tüm takımın koronavirüse yakalandığını ya da bu tarz şeyleri düşünüyorlar. Futbolun erkek sporu olduğunu ve bizim köle gibi ev işleri yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Çoğu oyuncu bu mesajları alıyor" diye konuştu.

"BİZE MALZEME SAĞLAYAN BİR YER YOK"

Finansal problem yaşayan takımlar da kadın takımlarına erkek takımları gibi eşit fırsatlar ve maaş sunması şimdilik kadın futbolcular için uzak bir hayal gibi duruyor.

Taboao da Serra'nın kadın takımına 3 gün önce antrenman sahası sağlandı. Zor şartlarda mesleğini icra etmeye çalışan takımın orta saha oyuncusu Alieni Baciega Roschel, "Bize malzeme sağlayan bir yer yok. Kramponlar dahil her şeyi kendimiz alıyoruz. Bütün oyuncular kendi ekipmanlarını kendileri sağlamak zorunda. Her gün antrenman yapmak ya da maça gitmek için 20-30 real harcamak zorunda kalıyoruz" dedi.

Skor açısından ümit vermeyen Taboao'nın geleceği şimdilik belirsiz. Taboao'da olduğu gibi Brezilya'daki diğer takımlar finansal sorunları aşmak için kadın takımların bütçesini düşürürken erkek takımların bütçesini artırmayı tercih ediyor.