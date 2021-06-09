Son 10 yılda transferlerde en yüksek kar payı sağlayan takım Bursaspor
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Son 10 yılda transferlerde en yüksek kar payı sağlayan takım Bursaspor

Son 10 yılda transferlerde en yüksek kar payı sağlayan takım Bursaspor
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Altyapısıyla Türk futbolunda ön plana çıkan Bursaspor, yetiştirdiği birçok genç yetenek ile de ismini Avrupa'da da duyurdu.

Altyapısıyla Türk futbolunda ön plana çıkan Bursaspor, yetiştirdiği birçok genç yetenek ile de ismini Avrupa'da da duyurdu. Geçtiğimiz sezon da, altyapı ağırlıklı bir kadro ile mücadele vererek, beğeni toplayan kulüp, son 10 yılda ise transferlerde gelirlerini ve kar payını yükseltti.

Özellikle 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında önemli gelirler elde eden Bursaspor, buna karşın son yıllarda ise gelir elde etmekte zorlandı. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamasının ardından, sonraki 5 yılda mevcut kadrosuna altyapısından değerli isimleri katıp, yetiştiren kulüp; Transfermarkt verilerine göre son 10 yıllık süreçte 64 milyon 430 bin Euro gelir elde etti. Bunların 35 milyon 480 bin Euro'sunu da transfer harcamalarında kullanan Bursaspor'un transferlerden kar payı ise 28 milyon 950 bin Euro oldu.

BİR SEZONDA 23 MİLYON 430 BİN EURO GELİR ELDE ETTİDönemsel bazda Bursaspor'un transferlerden en fazla gelir elde ettiği sezon olarak 2015/16 sezonu dikkat çekti. Söz konusu sezonda Cedric Bakambu, Ozan Tufan ve Enes Ünal gibi isimlerin, başka ekiplere transfer olmasıyla kasaya 23 milyon 430 bin Euro girdi. Yine bu dönem, Bursaspor'un transferde en fazla kar payı sağladığı dönem olurken; 15 milyon 820 bin Euro'luk kar payına ulaşıldı. Ertesi sezon da 8 milyon 120 bin Euro'luk kar payıyla Bursa kulübü, ciddi gelirler elde etti.3 SEZONDA EKSİYE DÜŞTÜAncak, son yıllarda sportif başarısızlığın etkisiyle gelirlerde de düşüş yaşandı. Geçtiğimiz sezon transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Bursaspor'un; 2019/20 sezonundaki kar payı 3 milyon 720 bin Euro, 2018/19 sezonunda ise 6 milyon 450 bin Euro oldu. 10 yıllık süreçte kulüp, 3 dönem de transfer gelirleri ve giderlerinde zarar etti. Buna göre; 2011/12 sezonunda 2 milyon 600 bin Euro, 2014/15 sezonunda 1 milyon 930 bin Euro ve 2017/18 sezonunda da 4 milyon 440 bin Euro, transferlerde eksiye geçildi.TFF 1'İNCİ LİG'DEKİ EKİPLER ARASINDA İLK SIRADA

Geçtiğimiz sezon TFF 1'inci Lig'de yer alan ekipler baz alındığında; tüm takımların son 10 yıllık transfer gelirleri, giderleri çıkarıldığında toplamda 89 milyon 630 bin Euro'luk kar payı oldu. Bursaspor bu noktada 28 milyon 950 bin Euro'luk kar payıyla zirvede yer aldı. Bursa kulübünü, son yıllarda gerçekleştirdiği oyuncu satışları ve altyapısına verdiği değerle öne çıkan Altınordu, 23 milyon 370 bin Euro ile takip etti.


- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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