Son 10 maçta 1 gol attı! Manchester United'ın Ronaldo'ya açtığı kredi bitti

İngiltere'de gündem Cristiano Ronaldo. Son 10 karşılaşmada 1 gol atan 37 yaşındaki futbolcu eleştiri oklarını üzerine çekti.

KULÜBEYE GEÇEBİLİR

Ralf Rangnick'in, Cristiano Ronaldo'nun performansına karşı sabrı tükeniyor. Ronaldo hiç alışık olmadığı şekilde artık yedek kulübesinde maçları izleyebilir.

YÖNETİM DESTEKLİYOR

Manchester United yönetimi de Rangnick'in tarafına geçti. Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili ciddi şüpheler oluştu. Takım arkadaşlarıyla anlaşamadığı da bilinen bir gerçek. Büyük kriz adeta kapıda bekliyor.

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