Son 10 maçta 1 gol attı! Manchester United'ın Ronaldo'ya açtığı kredi bitti
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Cristiano Ronaldo'nun performansı son zamanlarda dibe vurdu. Son 10 maçta 1 gol atabilen star futbolcu dikkatleri üzerine çekti. Takım arkadaşlarıyla polemik yaşayan Ronaldo'ya teknik direktör Ralf Rangnick'in sabrının tükendiği yazıldı. Yönetim de Ronaldo'ya karşı cephe aldı.
İngiltere'de gündem Cristiano Ronaldo. Son 10 karşılaşmada 1 gol atan 37 yaşındaki futbolcu eleştiri oklarını üzerine çekti.
KULÜBEYE GEÇEBİLİR
Ralf Rangnick'in, Cristiano Ronaldo'nun performansına karşı sabrı tükeniyor. Ronaldo hiç alışık olmadığı şekilde artık yedek kulübesinde maçları izleyebilir.
YÖNETİM DESTEKLİYOR
Manchester United yönetimi de Rangnick'in tarafına geçti. Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili ciddi şüpheler oluştu. Takım arkadaşlarıyla anlaşamadığı da bilinen bir gerçek. Büyük kriz adeta kapıda bekliyor.
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