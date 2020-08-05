Somaspor, Özcan Aydın'ı kadrosuna kattı TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Somaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Bağcılarspor'un golcü oyuncusu Özcan Aydın'ı transfer etti.

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Somaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Bağcılarspor'un golcü oyuncusu Özcan Aydın'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Bursaspor altyapısından yetişen genç oyuncu, 2017-2018 sezonundan bu yana Bağcılarspor'da görev yaptı.

Öte yandan Somaspor, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile 1 yıl daha devam kararı aldı.

Genel Kaptan Adullah Karış, yaptığı açıklamada, "Burhanettin Hocamızla yeniden anlaşma sağladık. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur." dedi.

Kaynak: AA